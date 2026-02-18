3 отвари за здрави, красиви и блестящи къдрици

В косата е заключена специална сила, която може да предпазва от негативна енергия и затова е много важно да полагаме за нея адекватни грижи.

Можете да поддържате къдриците си красиви и здрави не само с професионални средства, но и с помощта на даровете на природата.

Нашите баби и прабаби не са знаели що е това козметика, но техните знания и умения и до ден днешен ни помагат да запазим красотата и младостта си за по-дълго години.

Отвара от невен

Невзрачният невен притежава редица лечебни свойства и ефектът му изобщо не е за подценяване. Отварата от това растение ще ви помогне да се справите със сърбежа и пърхота, да подобрите притока на кръв, което пък помага на космените фоликули да се събудят.

Благодарение на редовното изплакване с тази отвара, къдриците оживяват и стават по-силни.

Вълшебният еликсир се приготвя от сухи цветя. Добавете една супена лъжица сух цвят към литър чиста вода, сложете на котлона, оставете я да заври, след което оставете да престои 15-20 минути.

Косата се полива с охладена и прецедена отвара и и не се отмива. Добре е да повтаряте процедурата три пъти седмично.

Отвара от коприва

Още един живителен еликсир за здрава и красива коса.

Това растение придава блясък на къдриците, подхранва ги и ги омекотява. С помощта му ще предотвратите накъсването на краищата. В допълнение, отварата от коприва намалява работата на мастните жлези, предотвратявайки често замърсяване на косата.

За приготвянето й най-подходящи са ранните издънки или изсушени листа, набрани в края на април – началото на май. Залейте с вряла вода 2 супени лъжици или 3 пресни стръка от растението и оставете да кисне, докато водата изстине.

Косата се измива с прецедената отвара и след това се изсушава без изплакване. Може да я използвате всеки ден в продължение на седмица и след това да си направите почивка.

Отвара от лайка

Лайката е известна с антисептичните си свойства. Ползите й за косата също са големи. Настойката от лайка се използва за възстановяване на косата след неуспешно боядисване или прекомерни температури по време на къдрене или изправяне.

Уникалните й свойства помагат за облекчаване на сухотата и дразненето на скалпа, правят косата блестяща и събуждат спящите космени фоликули.

Лайката притежава изсветляващо свойство и е идеална за светла коса, придавайки й деликатен меден оттенък.

