Топ теми

3 суперсилни съставки от кухнята, които ще ви предпазят от есенните вируси

Дата:
от: Здраве
Коментирай
( 348 )

С настъпването на есента зачестяват кашлицата, запушеният нос и болките в гърлото.

Респираторните вируси, най-често риновируси, са сред първите причинители на есенни настинки.

1. Мед – златното оръжие за силен имунитет

Според д-р Франциска Рубин, известна германска лекарка и автор на книги за имунната защита, медът е едно от най-силните природни средства за укрепване на организма.

  • Съдържа водороден пероксид – естествен антисептик
  • Богат е на флавоноиди и полезни киселини
  • Подпомага здравата чревна флора – а 80% от имунитета се крие именно там
  • Намалява растежа на вредните бактерии

Препоръка: Приемайте по 2 с.л. мед дневно в продължение на 8 седмици. Добавяйте към топли напитки (не горещи!), храна или просто хапвайте самостоятелно.

2. Джинджифил – пикантният щит срещу инфекции

Джинджифилът е истински боец в борбата срещу есенните вируси. Съдържа биоактивни съединения като:

  • Гингероли и шогаоли
  • Фенолни съединения и терпени
  • Стимулира производството на интерферон-бета – важен за първата линия на защита
  • Подпомага организма в борбата с грипни и RSV вируси

Как да го приемате: Под формата на чай с лимон и мед, настърган в ястия или като част от имунна смес.

3. Витамин C – защита с доказана ефективност

Лимонът е богат източник на витамин C, който:

  • Намалява риска от вирусни инфекции
  • Скъсява времетраенето на настинката
  • Има антиоксидантен и противовъзпалителен ефект

Ако не сте почитатели на чай, можете да си приготвите домашен имуностимулант, който се съхранява в буркан и се приема по 1 ч.л. на ден.

Рецепта за домашен имуностимулант

Необходими съставки:

  • 50 г джинджифил
  • 1 био лимон
  • 500 г течен мед
  • 1 буркан с капак

Начин на приготвяне:

  1. Настържете добре измития джинджифил.
  2. Нарежете лимона на тънки кръгчета.
  3. Смесете съставките в буркан с капак.
  4. Съхранявайте в хладилник.

Прием: по 1 ч.л. 3 пъти дневно в продължение на 3 седмици, след това 1 седмица почивка и още 3 седмици прием.

Заключение

С настъпването на сезона на вирусите, природната профилактика е най-силният съюзник. Медът, джинджифилът и лимонът са леснодостъпни, но изключително ефективни средства за укрепване на имунната система. Започнете още сега, за да посрещнете есента здрави и защитени!

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *