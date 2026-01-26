3-те зодии, които само те използват… и после си тръгват

Е, на тези няколко зодии им се носи лоша слава. Разбира се, че има изключения, но важно е да знаете с кого си имате работа. Използват те в любовта, използват те като приятели и в общи линии са свикнали само да взимат, но не и да дават.

Ето кои са те:

ТЕЛЕЦ

Телците може да са както много сладки, така и да пръскат отрова. Те имат специално отношение към много малко хора в живота си. Обичат и уважават истински само най-близките си, но никога не дават всичко от себе си на случайни хора, които не са се доказали във времето. Като приятели Телците са едни от най-големите използвачи. Обаждат се само, когато на тях им се излиза, но потърсиш ли ги ти, все за заети и нямат време за теб. Говорят за гърба ти, дори да си на крачка разстояние, а когато ги погледнеш, ти се усмихват сладко, сладко.

В любовта трябва да сте много внимателни с тази зодия, защото може да е много коварна. Те обичат да бъдат обичани и това им носи най-голямото удоволствие от една връзка. Обичат само на теория, но всъщност се наслаждават на вниманието, което им се дава. Умеят да си измислят обещания, но никога не ги спазват. В мига, в който им доскучае… изобщо не се и надявайте да останат.

ДЕВА

Девите са изключително сложни същества. Все мислят за живота, все се чудят накъде да поемат и в цялото това объркване, въвличат и хората около себе си. Когато Девите имат желание да се сближат с някого, това никога не е случайно. Обикновено търсят изгода, свързана с пари и бизнес. Случайни контакти нямат, всичко е добре измислен план за бъдещето, който би им донесъл финансова полза. Като приятели са верни към шепа хора, но когато нещо не им изнася, затварят страницата и ти обръщат гръб.

В любовта Девите са най-сложни. Объркани са, не знаят какво чувстват и се хвърлят с главата напред в неизвестното. Никога не са готови за сериозна връзка и сериозни крачки, но винаги ги правят. Когато усетят, че са направили огромна грешка и не са готови за това, те рязко се променят и сякаш стават други хора. Ще изчезнат от живота ти, още преди да си се усетил.

РИБИ

Рибите са наистина „хлъзгави“ същества. Представят се за добри и отворени към всичко и всички. Често можеш да видиш представителите на този знак заобиколени от много хора. Обичат големите компании, но всъщност приятелствата им там са крайно повърхностни. Държат единствено на себе си и това е. В любовта Рибите не са никак лесни. Те се усмихват, дават сигнали, че всичко е наред, но всъщност мислите им са съвсем на друго място. Когато са във връзка гледат да вземат всичко, от което те имат нужда.

Създадат ли семейство, ще бъдат изключително незаинтересовани какво се случва и няма да поемат никакви отговорности. Ще се възползват от партньора си докрай. Оплитат половинката си в много здрави мрежи и хората до тях остават, въпреки че не са щастливи. Когато на Рибите им омръзне да играят, ще те оставят без капка жал.