3-те най-емоционално интуитивни зодии

Емоционалната интуиция е вродено разбиране на емоциите и чувствата. Това е способността да се ориентираме във всички видове емоции, без да ги определяме като „добри“ или „лоши“, а просто като част от човешкото състояние. Някои зодиакални знаци са по-емоционално интуитивни от други. Ето кои са:

Риби

Рибите, най-водният знак, са известни с дълбоките си чувства и безкрайно емоционалното си поведение. Като една от старите души на зодиака, те имат силна интуиция, която им дава почти психична способност да четат вътрешния емоционален свят на всички около тях.

Рак

Ракът е един от най-интуитивните зодиакални знаци, особено когато става въпрос за емоции. Управляван от Луната, небесното тяло на емоциите и интуицията, той без усилие е способен да разпознава и да се ориентира във всякакъв вид чувства, включително и тези на другите хора. Това е, което го прави толкова грижовен и съпричастен.

Везни

Везните са символ на баланса. Те разбират по-добре от повечето хора, че всъщност няма „лоши“ или „добри“ емоции; всички чувства са необходими за хармоничен и здравословен живот. Точно това ги прави изключително емоционално интуитивни.





