30-годишна благоевградчанка сигнализира: ШОК! Опит за разходка с колело завърши с падане и болка – велоалеята в Благоевград отново блокирана от коли

Десетки сигнали за неправилно паркиране заливат общинската електронна платформа „Сигналин” – проверките от инспектората приключват с отговора: Автомобилът не беше установен

Велоалеята в кв. „Струмско“ е превърната в автопаркинг. Всеки опит да караш велосипед е обречен на провал и крие риск от инциденти. Затова алармира 30-годишна благоевградчанка, която онзи ден е паднала от велосипеда си заедно с 4- годишното й дете, докато е слаломирала между автомобилите. Ето какво ни написа Силвия Кирилова в тревожния сигнал в редакцията на в. „Струма“, озаглавен ШОК: Опит за разходка с колело завърши с падане и болка – велоалеята в Благоевград отново блокирана от коли!

„Велоалеята в кв. „Струмско” е превърната в паркинг



„Уважаема редакция на в. „Струма”,

Пиша Ви с огромно възмущение и разочарование като гражданин, родител и шофьор.

Преди години в Благоевград беше изградена велоалея – идея, която тогава приветствахме с надежда. Днес обаче тази велоалея е просто декоративна линия по асфалта, защото постоянно върху нея паркират автомобили, сякаш е паркинг, а не място за безопасно колоездене.

Днес в опит да изведа детето си с велосипед на чист въздух и движение се наложи буквално през 20 метра да слизаме и да се качваме обратно на колелата, за да избегнем паркираните коли. В един такъв момент паднахме лошо – и аз, и детето ми. Ударът беше не само физически, но и емоционален. За пореден път съжалих, че се опитах да направя нещо нормално и здравословно, вместо просто да натоваря велосипеда в багажника и да потърся безопасно място извън града.

Докога ще търпим това безобразие? Докога велоалеите ще бъдат рискова зона, а не място за спорт и отдих?

Настоявам институциите да се самосезират. А на Вас благодаря, че давате гласност на подобни проблеми. Нужна е реална реакция – не само от гневни родители, но и от управата на града.

С уважение,

Силвия Кирилова”.

Репортер на „Струма“ вчера разговаря със Силвия Кирилова, която обясни, че е търговски представител и естеството на работа изисква постоянно да е зад волана на служебния автомобил. Като майка на две деца иска в свободното си време да спортува. „От 1 г. возя малкото дете с колелото, което е приспособено за тази цел. Като активен шофьор ми прави впечатление, че велоалеята в началото на кв. „Струмско” е превърната в паркинг, което е в разрез с всички правила. Върху нея спират дори шофьори на автомобили, които имат гаражи. Това е просто безумие! На 6 август, докато се качвах и слизах, качвах и слизах от колелото, залитнах и паднах. Успях да задържа детето и аз поех удара. Всеки ден полицейска кола минава поне по един път покрай магазин „Стоми“ и служителите пишат актове за неправилно паркиране. Защо не отидат и малко по- нагоре, в началото на квартала, и да съставят актове на паркираните автомобили на велоалеята? Изпратих сигнал до електронната платформа на общината, но нямам обратна реакция. Как да караме велосипеди, като велоалеята е превзета от автомобили?”, задава резонен въпрос младата жена.

Тя се надява след като сигналът стане публичен, някой от компетентните органи да вземе мерки. Обърнала се именно към в. „Струма“, защото след публикация по неин сигнал преди години за липсващи тротоари, общината взела, че се задействала, и проблемът е разрешен. Дали ще има реакция и този път, ще проследим. Проверка в електронната платформа „Сигналин“ показа, че сигналът е подаден вчера на 7 август и е в процес на обработка. Иначе от началото на август има подадени 8 сигнала за неправилно паркиране.

Последният е от вчера следобед за паркирани от два дни два микробуса с германски регистрационни табели върху велоалеята на ул. „Васил Левски“. Той е в процес на обработка.

За неправилно паркиране е подала сигнал на 6 август следобед Бранимира Атанасова. „Пред дома ни има пътна маркировка. Следователно знак забранено паркиране и спиране. Многократно коли спират пред дома ни и ние не можем да стигнем до входа на къщата. Обърнахме се към „Паркинги и гаражи”, но нямаше никакво развитие на казуса. Моля да се вземат спешни мерки за неправомерно спиране и да се поднови маркировката, а това не е правено от години! Няма как да се приберем вкъщи и да паркираме колата си в частната ни собственост. Прилагам снимки на „маркировката“, която липсва и трябва незабавно да се поднови!!!”, пише авторката на сигнала, който също е в етап на обработка.

За неправилно паркиран автомобил на пътеката при общежитията на АУБ, който ограничава достъпа до парка, сигнализира София Янчева-Иванова, като прилага и снимка. Сигналът е подаден на 6 август в 12:16 ч., а в 14:45 ч. е приключен и отговорът след бързата реакция е следният: „При извършена проверка на място от екип на звено „Инспекторат” автомобилът не беше установен. Благодарим Ви за споделената информация, с която помагате да заживеем в една по-достъпна, приятна и безопасна градска среда!“.

Сигнал за неправилно паркиран автомобил на тротоар на ул. „Братя Иванови“ 5А със снимка е постъпил на 5 август вечерта, а на другия ден е приключен и отговорът е абсолютно същият: „При извършена проверка на място от служители на звено „Инспекторат” автомобилът не беше установен на посоченото място. На 4 август сутринта е постъпил следният сигнал за неправилно паркиране: „Тротоарът на ул “Трети март” в района на клиника „Рубидент” е използван за паркинг за посетителите на клиниката, стоянка за таксита и за всеки, който спира за закуски в отсрещната закусвалня. Постоянно се паркира на тротоара, а майки с колички, малки деца и възрастни хора трябва да ходят по шосето, където често се кара с безумна скорост.

Паркира се на пешеходната пътека пред закусвалня „Бакалов”, за да се „отскочи” за закуска. След като започна ремонтът по ул. „Стефан Стамболов”, такситата спират по тротоара на ул. „Трети март” и на пешеходната пътека пред закусвалнята“. До 17 ч. на 7 август сигналът все още беше в процес на обработка и нямаше отговор от институциите. На 1 август е подаден сигнал за това, че „на улица „Евтим Драганов“ в Благоевград има значително количество паркирани автомобили, което в комбинация с текущите ремонтни дейности създава предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Видимостта е ограничена, а движението е затруднено както за автомобили, така и за пешеходци”. Отговор има на 5 август, който гласи: „Извършена е проверка от служители на звено „Инспекторат”. Към настоящия момент паркирането на посочения адрес от жалбоподателя е разрешено – няма въведена забрана и няма поставени пътни знаци съответно. Комисията за безопасност на движението ще преразгледа възможността за въвеждане на ограничение за паркиране.

Благодарим Ви за споделената информация, с която помагате да заживеем в една по-достъпна, приятна и безопасна градска среда!“.

С това клише пожелание е приключен сигнал за неправилно паркиран на тротоар мерцедес на ул. „Крушево“ от 3 август, придружен със снимка. На 5 август има и отговор: „Извършена е проверка от екип на звено „Инспекторат”. По време на проверката не са установени паркирани автомобили върху тротоара“.

Коментарът остава за вас…

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






