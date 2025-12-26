30 души нападнаха 5-ма полицаи в Париж

В Париж група от около 30 души е нападнала петима полицаи, съобщава CNews, цитирана от „24 часа“ .

Служителите на реда били на операция в 19-и район на френската столица, когато били атакувани. И петимата полицаи са с наранявания.

Инцидентът бил провокиран от полицейска проверка на мъж със съмнително поведение. Той се съпротивлявал и започнал да вика за помощ, което привлякло група от около 30 души, които се нахвърлили върху служителите. Трима от нападателите са били арестувани.

По време на сблъсъка полицията е използвала електрошокови устройства. Пострадалите униформени не са били настанени в болница.