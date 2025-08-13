30-секунден тест показва колко бързо остарявате: Как да проверите

Възможността да бъдеш мобилен е решаващ аспект на личната независимост. Ето защо е важно светът да е достъпен за всички. За много от нас е само въпрос на време мобилността ни да бъде засегната, защото времето настига всички, пише glasnews.bg. Има лесен начин да видите как се справят долните ни крака с напредване на възрастта, защото най-сигурният признак на стареене е загубата на подвижност. Прост тест, който можете да направите у дома, може да разкрие колко младо и силно е тялото ви, казват учените.

Този прост тест отнема само 30 секунди, казват експерти. За да го направите, ще ви трябва стол с права облегалка и без подлакътници, както и хронометър. След като обратното броене започне, ще трябва само да се изправите и да седнете обратно на стола. Трябва да преброите колко пъти можете да направите това просто упражнение за 30 секунди, съобщава IFLScience.

Според учените това е най-лесният начин да разберете колко подвижни остават долните крайници, тъй като тяхното активиране включва работата на много важни мускули.

„Това е широко призната оценка на силата и стабилността на долната част на тялото и се използва от специалисти в различни области, като физиотерапевти и професионални терапевти. Тестът може да се използва за измерване на напредъка и активността на пациента (където движенията се оценяват по 10-точкова скала) и може също да бъде адаптиран, за да се впише в упражнения и програми за прогресивна рехабилитация“, казва остеопатът Дийн Гарланд.

Научният анализ на този прост тест показа, че той наистина показва силата на долните крайници. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията средният очакван резултат за лице на възраст от 60 до 64 години е 14 за мъж и 12 за жена.

Очаква се този резултат да намалява с напредване на възрастта, така че за хора на възраст от 85 до 89 години нормата е около 8 пъти.

Учените казват, че дори и да сте млади, все още си струва да опитате теста, за да разберете състоянието на тялото си.

Последните проучвания показват колко полезно е ходенето за хората. Например, 4000 стъпки на ден бяха достатъчни, за да се намали рискът от смърт по каквато и да е причина. А 2337 стъпки намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания.





