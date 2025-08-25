300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна – бащата обжалва останалите откази

Днес заедно с майката на Сияна получихме общо 300 000 лева обезщетение за смъртта на дъщеря ни Сияна. Претенциите на останалите нейни наследници не са уважени. Това написа във Facebook бащата на загиналото момиче – Николай Попов.

Той ще настоява обезщетението да бъде преразгледано и добави, че ще подаде жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи, ще бъдат заведени съдебни дела, добави той.

„Апелирам застрахователите да платят и останалите суми. По този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България”, написа Попов в публикацията си.





