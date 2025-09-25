3000-годишната история, скрита в знака @

През 2010 г. Паола Антонели, старши куратор по архитектура и дизайн в Музея за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк, взема смело решение. „Исках да направя изложба на предмети, която да покаже, че всеки може да има експонати с музейно качество в своето шкафче.“ Тя включва различни популярни предмети – като кламери, бележки, бонбони, които са толкова вградени в живота ни и работят толкова добре, че вече дори не ги забелязваме, разказва Би Би Си.

Част от работата на музея, особено когато изолираш тези предмети, е да създадеш дистанция и драматичност и да накараш хората да ги погледнат с други очи“, казва Антонели. „Изведнъж си смаян от историята зад тях. Осъзнаваш, че това е цяла вселена.“

Когато завършва изложбата, решението става очевидно. Антонели взима знака @ за постоянната колекция на MoMA.

&, #, %, * — всички те са полезни и повсеместни знаци. Как тогава @ придоби своята сила? Може да изглежда като изцяло съвременно явление, но в завитите линии на тази украсена малка „a“ се крие история, която се връща хиляди години назад, преминавайки през национални, културни и езикови граници, докато си пробива път из страниците на човешката история.

► Пътят от Древността – първото използване на символа

„Това е съкращение“, казва Кийт Хюстън, автор на книгата Shady Characters: The Secret History of Punctuation. Единственият въпрос е за какво първоначално е стояло. Едно нещо е ясно: има връзка с грънчарството.

Древните гърци били привърженици на амфорите – високи и стройни, с две дръжки и дълго гърло. Те били използвани за съхранение на вино, зърно, зехтин и други неща – практика, която продължила в Средиземноморието и отвъд него в продължение на векове. С течение на времето амфората се превърнала в стандартна мерна единица.

Снимка: iStock

„Търговците трябвало доста често казвали – „Ще ти продам определен брой амфори с нещо си на определена цена“, казва Хюстън. И в крайна сметка хората започнали да изписват „а“ с дълга извита опашка около него и да пропускат останалите букви.

На 4 май 1536 г. търговец на име Франческо Лапи написал писмо от Севиля до Рим, в което посочил, че една амфора вино струва около 70 или 80 дуката, използвайки @ за амфора. Това е първият известен пример, в който @ е използван в съвременния смисъл, но не е най-старото копие на символа. Може да се открие @ в страниците на български ръкопис от 1375 г., но той няма разпознаваемо значение – просто е украса върху първата буква в думата „амин“.

► Как се нарича @ в различните езици

С навлизането на интернет и разпространението му по света, а също така и на символа @, се случва и нещо любопитно. Той започнал да получава нови имена.

Днес италианците наричат знака @ „chiocciola“ или „охлюв“. Може да се види приликата. На иврит понякога е „щрудел“. На чешки е „zavináč“, което означава „ролмопс“ – името на маринована херинга, увита на цилиндър, обикновено около пикантна плънка. Руснаците понякога го наричат „собака“, което значи „куче“, и той наистина прилича на домашен любимец, свит да спи – поне ако присвиеш очи. На нидерлански е Apenstaartje и означава „опашка на маймунка“.

Снимка: iStock

„В днешно време всички просто го наричат ‘at’“, казва Ник Франсен, независим консултант по мениджмънт от Белгия.

На английски е просто „at“, макар че понякога се нарича „commercial at“ заради връзката му с бизнеса. Източник:Би Би Си, nova.bg





