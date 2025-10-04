314 шестокласници от област Благоевград не се явиха на първата по рода си национална входяща диагностика по математика, проведена вчера, 3.10. Припомняме, че малко след началото на учебната година се разбра, че от МОН ще изследват знанията на шестокласниците по математика.

Централизираното входно ниво се организира именно в 6 клас – малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори, обясниха от министерството.

Според МОН централизираното входно ниво ще помогне навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците, които заедно с учителите си ще работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна, изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми.

Самият формат бе с времетраене 40 мин. и включваше 11 задачи с избираем отговор и 4 с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Препитването се проведе изцяло в онлайн среда, като в училищата с повече шестокласници бяха организирани две сесии от 12:00 и 13:30 часа. На областно ниво знанията си показаха 2340 ученици от 82 училища.

Каква е ситуацията репортер на „Струма“ провери в две образователни институции в Благоевград.

В III ОУ, където шестокласниците са 77, от първата група заеха местата си в две от стаите с компютри към 11:55. Зам. директорът Еленко Велков посъветва учениците да са спокойни. Коментира и че организирането и провеждането на изследването не е довело до разместване на седмично разписание, просто учениците са освободени по-рано от 5-ия час, ще влязат 10 мин. по-късно за 6-и, за да имат и малко време да си починат.

И иначе съгласно инструкциите по залите бяха осигурени по един учител наблюдател и също един координатор. От МОН пуснаха теста точно в 12:00 ч. и за разликата от миналата година, когато по време на пробната „Пиза“ в 9 клас платформата се срина, сега нямаше технически трудности.

Спокойна бе обстановката в V СУ, където шестокласниците са 50 и също бяха проведени 2 сесии. Малко преди началото на втората сесия наблюдаващата учителка извади мобилния си телефон и през приложение и последвало сканиране на появилите се на екраните на компютрите QR код активира акаунтите на всеки един от учениците.

Че е нямало технически трудности, потвърди и старши експертът по математика в РУО Славка Манова, която коментира, че някои от учениците се справили с теста за 30 мин., тоест за по-кратко време от предвиденото.

Що се касае от неявилите се, по данни от училищата една част са учениците, отсъствали по здравословни причини, други – по неуважителни.

Подготовката за тестването в III ОУ и в V СУ

Според уверенията на МОН резултатите от изследването ще се използват като инструмент за подкрепа, за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще може да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя. Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение

А иначе макар и още да не обявено официално, от Министерството на образованието възнамеряват да проведат и друга входяща диагностика. Очаква се това да се случи догодина /следващата учебна година/ като намерението е да се провери четивната грамотност на второкласниците.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА