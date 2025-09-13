315 първокласници прекрачват за първи път училищния праг в община Сандански

На 15 септември 2025 година 3949 ученици от община Сандански ще чуят училищния звънец и ще се завърнат в любимото училище след лятната ваканция.

Всички училища в община Сандански са готови за откриването на новата учебна година на 15 септември.

Подновени и обновени са материалните бази на всички учебни сгради, като всяко едно училище през лятната ваканция е извършило освежителни ремонти на класни стаи, физкултурни салони, спортни площадки и кабинети.

Детските градини в община Сандански отвориха врати на 01 септември, а за най-малките деца от общината, които ще бъдат в първа група, 15 септември също ще бъде празник. 1322 са децата, който ще посещават детските градини в Община Сандански през учебната 2025/2026 година.





