319 първокласници ще прекрачат училищния праг в Дупница

3а първи път на 15 септември в класните стаи в община Дупница ще влязат 319 деца. Формирани са 16 паралелки, което е с една по-малко от тези през миналата година. Децата, подлежащи на записване в първи клас са общо 421, но 102 от тях живеят със семействата си в чужбина.

В СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” паралелките са 4, в ОУ „Неофит Рилски”, „Св.св. Кирил и Методий”, „Св. Климент Охридски” и „Евлоги Георгиев” – по 2, и в ОУ „Христаки Павлович” – 1.

В Крайници в първи клас ще учат 7 ученици, в Яхиново – 10, а в Самораново – 13. 36 от записаните първокласници в общинските училища са от други общини или са 6-годишни.

Децата от ромски произход са 35 и са разпределени пропорционално, съгласно изискването, заложено в системата за прием в първи клас. Изключение прави само ОУ „Христаки Павлович”, което остава единственото сегрегирано.





