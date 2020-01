Диетоложката на звездите Енджи Касабие стана майка за първи път. Малкият Раян се появил на бял свят на 14 януари в 7 ч. Щастливата новина съобщи пиарът Наско Лазаров в Instagram, предава Нова тв.

“Най-щастливият човек съм на Земята! Енджи и Рабин си имат своята първа рожба – Раян! Нека да бъде благословен и толкова успешен като мама и тати! Последно време с Енджи пътувахме много, така че може спокойно да го наречем гражданин на света! Добре дошъл, Раян – обещавам да те пазя и слушам, ще те развеждам в парка до нас и черпя сладолед, ако мама позволи! Благодаря ти, д-р Иван Сигридов за чудото, за сбъдантата мечта! Ти си Бог за мен и за всички жени, на които си помогнал многократно! Енджи заслужава най-най-доброто на света ! 🙏🏿 Welcome Rayan !!! Welcome to world 🌍!!!”, написа Лазаров.

Че Енджи Касабие е бременна, се знаеше отдавна. Официално обаче тя съобщи новината по време на лайф на “Игри на волята”. Тогава диетоложката разкри и пола на бебето.

Енджи Касабие и съпругът ѝ, Рабих Ел Зейн, който е и мистър Ливан 2014, си казаха “да” през 2016 г.

Причината Енджи да пази бременността си в тайна толкова дълго време вероятно са двете неуспешни бременностти, които има зад гърба си. Тя неведнъж е споделяла за аборта си с близнаци в шести месец, както и още една загуба, но в по-ранен етап.







Коментар с Facebook