34 млн. лв. за образователни, здравни и социални услуги в община Сандански

Одобрени са две концепции за „Интегрирани териториални инвестиции“ за община Сандански. Концепциите бяха сред най-високо оценените в Югозападния регион.

Решението за одобрението бе взето на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране.

Проектите ще осигурят над 34 млн. лв. инвестиции в ключови сфери за развитие на общината: образователна, здравеопазване и социални услуги.

Ключовите проекти ще осигурят:

– Дом за възрастни хора с капацитет 30 лица;

– Дом за възрастни хора с увреждания с капацитет 15 лица;

– Изграждане на жилищна сграда за нуждите на социално уязвими групи;

– Обновяване и оборудване на медицински кабинети в шест населени места – с. Склаве, с. Петрово, с. Катунци, с. Дамяница, с. Ново Делчево и с. Поленица;

– Модернизиране и оборудване на образователна инфраструктура в четири училища – IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“, Професионална техническа гимназия, Спортно училище и ОУ „Братя Миладинови“, с. Склаве;

– Мерки за превенция на наводнения по река „Санданска Бистрица“;

– Мерки за ограмотяване на възрастни хора;

– Мерки за създаване и развитие на общинско социално предприятие.

Партньори по интегрираната концепция на Община Сандански са Община Петрич, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград и Фондация „Социални норми“.

Тези инвестиции са важна стъпка към по-качествен живот и устойчиво развитие за хората в община Сандански, с фокус върху модерно образование, достъпно здравеопазване и подкрепа за уязвимите общности.