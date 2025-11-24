Топ теми

35-годишен дупничанин открадна колбаси, шоколад и алкохол от магазин, в Кюстендилско друг обра два автомобила

Дата:
от: Крими
Коментирай
( 345 )

Кражба на колбаси, шоколад и алкохол от търговски обект е заявена в края на миналата седмица в РУ Дупница. Извършителят е установен – 35-годишен местен жител, бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Установен е извършителят  на кражба на флашпамет от незаключен автомобил в Кюстендил, 40-годишният мъж е върнал откраднатата вещ.  Установено е, че той е откраднал от друг автомобил – в с. Жиленци, 65 лв. на банкноти и 15 лв. на монети. Монетите са върнати на собственика. По случаите са  образувани преписки в РУ Кюстендил.

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *