35-г. мъж  от кв. “Струмско“ е прегазеният от влак

35-годишен от благоевградският кв. ”Струмско“ е загиналият мъж, който бе прегазен от бързия влак в сряда. Самоличността му е установена късно вечерта от негови роднини. Пред разследващите те са казали, че не е имало никакви признаци за сиуцидни наклонности, натрапчиви мисли и опити за самоубийство. Изглежда решението е взето импулсивно, но каквито и да са подбудите, за съжаление, един млад човек си отиде по жесток и трагичен начин.

Припомняме, че на 10 септември сутринта на жп линията в кв. „Струмско“ пред бързия влак внезапно изскача млад мъж, който разперва ръце като за прегръдка пред локомотива. Машинистът нямал никакъв шанс да спре влака, който помита човека на релсите. Влакът остана на място до приключване на следствените действия и разчистване на железния път. 13-те пътници във влака бяха извозени с алтернативен транспорт, заявиха от пресцентъра на НКЖИ. Трупът бе транспортиран за аутопсия в отделението по съдебна медицина.

По случая бе образувано разследване за склоняване към самоубийство под надзора на Районна прокуратура – Благоевград. Тези досъдебни производства приключват с предизвестен край, при който не се установяват лица, склонили пострадалия да сложи край на живота си.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА





