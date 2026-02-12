35 паралелки в професионални, профилирани гимназии и средни училища включва държавният план-прием в Кюстендилска област за учебната 2026/2027 г.

На заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет по развитие днес бе представен план-приемът за училищата в област Кюстендил за следващата учебна година. В него се съобщава:

Предложението на РУО – Кюстендил за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2026/2027 г. е съобразено с потребностите от подготовка на кадри за приоритетни в плановете за икономическо развитие на общините в област Кюстендил и на област Кюстендил професионални направления:

– За развитие на жизнеспособен туризъм и възстановяване на традициите в тази област се предлагат професиите „Организиране на туристически пътувания“, „Ресторантьорство и кетъринг”, „Хотелиерство”, „Готварство”;

– За реализиране развитието на транспортната инфраструктура и оптимизиране на енергийната инфраструктура се предлагат професиите „Автомобилна техника и мехатроника“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Възобновяеми енергийни източници“;

– За стимулиране на малкия и среден бизнес, разнообразяване на регионалната икономика и укрепване на бизнес структурата се предлагат специалности към професии „Мениджмънт и икономика“, „Административни и офис дейности”, „Икономическа информатика”, „Електронна търговия, маркетинг и реклама“, „Компютърна графика“, „Устойчива мода“, „Технологии на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, „Роботика”, „Фермерство“, „Стопанисване на горите“.



Държавният план-прием в VIII клас за област Кюстендил за учебната 2026/2027 година е изготвен на база постъпили в РУО – Кюстендил предложения от директори на училища, осъществяващи държавен план-прием след завършено основно образование. Предложенията на директорите на училищата от общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол и Кочериново са съгласувани от РУО – Кюстендил с кметовете на общините.

Предложенията на директорите на професионалните гимназии за прием по професии и специалности съответстват на търсенето според предоставената писмена информация от дирекции „Бюро по труда“ – Кюстендил и Бюро по труда – Дупница за необходимите специалисти със средно образование, от които има трайна потребност в област Кюстендил, общинските стратегии и писмените заявки на работодатели за обучение по специалности от професии.

При изготвянето на предложението за държавен план-прием за учебната 2026/2027 г. са спазени принципите на осигурен достъп до образование и обучение на всички ученици, осигурено качествено образование съобразно МТБ и кадрови потенциал в училищата. Държавният план-прием за област Кюстендил през учебната 2026/2027 г. е съобразен с потребността от кадри по планираните професии за област Кюстендил.

Предложението на Регионално управление на образованието – Кюстендил за държавен план-прием за учебната 2026/2027 година включва 35 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища, както следва:

22 паралелки за професионално образование, в т.ч.: 20 паралелки в дневна форма на обучение; 2 паралелки в дуална система на обучение; 13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение.

Съотношението в предложения план-прием за област Кюстендил на профилирани към професионални паралелки е 37,14 към 62,86% в полза на паралелките за професионално образование.

От планираните 22 паралелки за професионално образование 20 са в дневна форма на обучение и 2 паралелки за обучение чрез работа /дуална система на обучение/. Делът на паралелките обучение чрез работа е 9,09% от общия брой паралелки за професионално образование. От планираните 22 паралелки за професионално образование в област Кюстендил по защитени професии няма предложени; по професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда – 8 паралелки по 7 професии, както следва: „Електроснабдяване и електрообзавеждане” – 2,5; „Възобновяеми енергийни източници” – 0,5; Готварство – 2; „Ресторантьорство и кетъринг” – 1; „Фермерство” – 0,5; „Стопанисване на горите” – 0,5; „Автомобилна техника и мехатроника” – 1.

В предложението за държавния план-прием за учебната 2026/2027 година е включена нова професия: „Роботика“ от професионално направление „Електроника и автоматика“, която е заявена от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр. Дупница – нова за областта, за общината и за училището.

Предложението на РУО – Кюстендил за държавен план-прием на областно ниво в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ е от три паралелки в V клас за учебната 2026/2027 година в област Кюстендил, разпределени както следва:

– две паралелки в Природо-математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил;

– една паралелка в Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница.