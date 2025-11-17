3,5 по Рихтер и епицентър в с. Падеш разртърси Югозапада

Земетресение с магнитут 3,5 по Рихтер и епицентър в село Падеш е регистрирано в 16, 48 ч. днес. Географските координати на огнището са 41.93° N, 22.96° E.

По първоначални данни от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трустът е с дълбочина 13 км, което го поставя в групата на сравнително плитките земетресения, способни да бъдат усетени на по-голяма територия.

Земетресението е усетено слабо в част от населените места около Благоевград. Жители съобщават за леко разклащане на мебели и кратко вибриране на земята. Към момента няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Специалисти напомнят, че регионът е сеизмично активен и подобни трусове не са необичайни. Сеизмолозите продължават да наблюдават зоната за евентуални вторични разклащания.