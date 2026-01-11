350 маскирани изпълнители от Крупник дефилираха в Симитли

Една от най-награждаваните кукерски групи у нас, групата от село Крупник, е и една от най-многобройните. Състои се от 350 маскирани изпълнители, водени от ръководителя кметът на село Крупник Александър Равначки. Основно групата включва малки и големи бабугери с кожи, а също така и старци, мечка и мечкар, поп, дяволче и други, като маските са изработени от самите участници.

Старците от Крупник са едни от най-внушителните и атрактивни участници на всички фестивали, в които групата взема участие. Традиционно групата участва във фестивалите на маскарадните игри в общините Симитли, Перник, Разлог, Раковски, Челопеч, Костенец, Момин Проход и много други. От всички участия до момента групата има награди, като преобладават първи места.

Желанието на участниците е да съхранят тази традиция, наследена от техните деди, и да я предават на своите деца, внуци и правнуци. На фестивала групата представи обичая „Васильовден“.

По стара традиция на Васильовден във всяка къща в село Крупник се посрещат бабугерски групи. Всеки стопанин се радва да влезе групата в дома му, за да прогонят злите духове и да благословят идната година с плодородие, берекет и веселие.

Най-напред влизат булката и младоженецът, за да поканят хората за вечеря, която са подготвили. Домакините им дават пари за здраве, а на бабугерите се дават продукти от всичко, което са произвели – плодове, вино, ракия, боб, картофи, сланина, месо и други. От събраните продукти младоженците готвят вечеря, на която всички поканени се събират за общо веселие.