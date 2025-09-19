36-г. Кирил Иванов пребил до смърт жена си в Крайници пред съда: Съжалявам много, бях пиян, никога не бих го направил

Окръжен съд – Кюстендил взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на 36-годишния Кирил Иванов, привлечен от Окръжна прокуратура като обвиняем за убийство, извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 6а от Наказателния кодекс, предаде „Фокус“. Според прокуратурата мъжът, който е осъждан, на 11 септември в село Крайници, в близост до дом на улица „Захари Стоянов“ умишлено е умъртвил 25-годишна жена.

След убийството той е обявен за общодържавно издирване, поради укриването му от органите на досъдебното производство. На следващия ден – 12.09.2025 г., е бил установен в района на село Дъбница, община Гърмен, при управление на чуждо моторно превозно средство, отнето от него в село Ресилово, община Сапарева баня.

При опит да бъде спрян за проверка и задържан от служители на МВР мъжът е направил опит да се самоубие, като си нанесъл прободна рана с нож в областта на врата. Непосредствено след това е бил приет по спешност за лечение в болница.

Задържаният се възползва от дадената му дума пред съда. „Съжалявам много. Бях пиян, никога не бих го направил“, обяви Кирил Иванов. По време на гледането на мярката стана ясно, че жената е починала от тежка черепно-мозъчна травма след нанесени й множество удари и жесток побой, който е започнал от къщата и е продължил в близост до нея. Трите деца на семейството вече са настанени при роднина на жертвата, като най-голямото от тях е на 15 години. Те също са дали показания за случилото се.

Съдът счете, че на този етап от разследването са събрани доказателства и може да бъде направено обосновано предположение, че привлеченият като обвиняем Кирил Иванов е съпричастен към престъплението, за което е обвинен. То е тежко умишлено престъпление по смисъла на НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 15- 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Налице са предпоставките по чл.63, ал.2, т.3 от НПК.

Окръжен съд намира, че е налице реална опасност да се укрие и да извърши престъпление. Обвиняемият е направил опит да избяга. Кирил Иванов е извършил деянието в изпитателния срок по предходно дело – за документно престъпление, по което е бил осъден с влязло в сила определение на Районен съд – Гоце Делчев от месец април 2025 година.

Определението на Окръжен съд – Кюстендил, с което по отношение на обвиняемия за убийство с особена жестокост и в условията на домашно насилие е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в 3-дневен срок, считано от днес.





