37-годишен и автогол прекършиха съпротивата на „Пирин“ /Рз/ за националната купа

Ветеранът на почти 37 г. Венцислав Христов и автогол прекършиха съпротивата на „Пирин“ /Рз/ в междуобластната квалификация за купата на България срещу „Рилски спортист“, която самоковци спечелиха с 3:1 на стадион „Септември“ и с това осигуриха бонус за феновете си домакинство срещу съперник от Втора лига в следващата фаза на втората по сила надпревара. На лидера в третия ешелон на Югозапада се наложи да прави обрат, след като разложани поведоха рано-рано в мача. Малко преди почивката В. Христов оползотвори находчив пас на Денис Зашев и възстанови равенството, което се задържа чак до 80-та мин., когато играч на пиринци порази собствената си врата. До края остана време за голмайстора на „Рилецо“ да се разпише още веднъж след асистенция на Кристиян Бешев, за да сложи окончателно точка на спора, предотвратявайки евентуално повторение на хикса в мача между двата отбора по-рано през сезона в първенството. През уикенда хората на Христо Джоджов дочакаха първата си победа в шампионата след две поражения и две ремита, докато скиорите свалиха от върха „Струмска слава“.

„Дадох шанс за изява на някои футболисти, които се връщат от контузии и други, които са играли по-малко. Доволен съм от момчетата. Очакваме жребия, който да определи срещу кой отбор ще играем. Сега обаче мислим изцяло за тежкото гостуване на „Оборище“ в събота“, заяви наставникът на победителите Пламен Крумов.

ТОНИ КИРИЛОВ





