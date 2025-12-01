39-годишният К. Гаджанов пак блести за разложани в загубен мач

Волейболният „Пирин“ /Рз/ очаквано падна при визитата си на действащия вицешампион от миналата година „Локомотив“ /Пд/ с 0:3 /23:25, 22:25, 16:25/. Хората на Благовест Катранджиев обаче поддържаха интригата в първите два гейма и рухнаха едва в третата част. В полето на разложани отново блесна 39-годишният Костадин Гаджанов, който заедно с водещия стрелец на тима Мариян Наков единствени от съотборниците си записаха двуцифрен точков актив – по 10. Ветеранът се отличи с 5 блока и 71 процента ефективност в атака, след като само три дни по-рано при победата на 0 в междинката на суперлигата над „Берое“ сложи на сметката си 4 блока и имаше100-процентна успеваемост в нападение. Най-резултатният играч в мача Жулиен Георгиев от състава на домакините завърши с 14 т., а по 11 т. добавиха капитанът Тодор Вълчев и Ивайло Дамянов, избран за МВП на двубоя. Преди изиграването на останалите срещи пловдивчани оглавиха класирането поне за 24 ч. с 5 от 5 победи и 14 т., но през настоящата седмица ги очакват две тежки изпитания – отложеното дерби с „Левски“, пренасрочено за сряда, и съботното гостуване в Бургас на „Дея спорт“ в регулярния осми кръг. В очакване изхода от снощните мачове на съседите в таблицата пиринци заемат шестата позиция с 9 т./3 п., 4 з/. Програмата обаче им предоставя отлична възможност да увеличат актива си в петък, когато посрещат опашкаря „Славия“.

„ЛОКОМОТИВ“: Владимир Станков-1, Жулиен Георгиев-14, Тодор Вълчев-11, Кристиян Алексов-9, Ивайло Дамянов-11, Кирил Колев-6, Мартин Иванов-либеро (Александър Николов-3, Димитър Дулчев-1, Антон Станчев-1, Трифон Лапков, Чавдар Съловски-либеро).

„ПИРИН“: Любомир Агонцев, Мариян Наков-10, Златко Кьосев-3, Теодор Каменов-8, Костадин Гаджанов-10, Костадин Козелов-6, Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев-1, Константин Манолев-1, Любомир Златков-2).

СТОЙЧО СТОИЦОВ