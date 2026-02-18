39-г. перничанка с лаймска болест след ухапване от кърлеж

Жена е с лаймска болест след ухапване от кърлеж. Случаят е от Перник и е регистриран в периода 9-15 февруари, съобщава Регионалната здравна инспекция. Заразената е на 39 години. Тя се лекува стационарно в инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник.

През посочения период са регистрирани също 3 случая на варицела и 7 на скарлатина. Заболелите са предимно деца. 53-годишен мъж от пернишкото село Дивотино пък е диагностициран с туберкулоза. Той е настанен на лечение в Белодробната болница в Перник. В здравни заведения са настанени и едно дете и двама възрастни заради ентероколит.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА