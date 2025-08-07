39 кандидат-гимназисти подадоха заявления за четвърто класиране, свободните места в Пиринско 297

39 кандидат-гимназисти подадоха заявления за участие в четвърто класиране от държавния план-прием в Пиринско. Припомняме, че за този етап останаха свободни 297 места, и то при положение, че в редици общини училища бяха с редуцирани паралелки и утвърдени със 7 по-малко, в сравнение с реализираните 118 за миналата учебна година.

Що са касае до настоящата кампания още преди първо класиране заради липса на кандидати бе закрита единствената паралелка след 7 клас на Обединеното училище в Дебрен. На фона на това броят на свободните места продължава да е голям, а причината е намаляващият брой на учениците и респективно на завършващите основно образование. Така например през учебната 2023/24 г. на областно ниво седмокласниците са били със 147 по-малко в сравнение с предходната година, а през 2024/25 г. – с 252 по-малко. Или казано по друг начин, за две години е налице намаление с почти 400 ученици.

А иначе 29 от бъдещите осмокласници, участващи в четвърто класиране, са подали документите си онлайн и 10 – на място в училищата гнезда. Председателят на регионалната комисия – старши експертът в Регионалното управление на образованието инж. Антоанета Николова, акцентира, че днес и утре /7 и 8.08./ е срокът, в който класираните на четвърти етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си и те ще бъдат обявени като свободни след четвърти етап на класиране до 18.08. включително.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





