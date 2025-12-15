4 автомобила горяха в автосервиз в Разлог, кола се запали на Е-79 край Сандански

На 14.12.2025 г. около 06:16 часа е получен сигнал за пожар в леки автомобили в автосервиз в района на ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Засегнати са четири автомобила, от които един напълно изгорял. Причината за пожара е в процес на установяване.

На 13.12.2025 г. около 16:35 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил на ПП 1 Е-79 в района на гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Вероятна причина: късо съединение.

На 15.12.2025 г. около 05:35 часа е получен сигнал за пожар в кухня на къща в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: бяла, черна и компютърна техника, опушени стени и домашно имущество. Вероятна причина: късо съединение.