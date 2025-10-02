4 години по-късно: Делото срещу Н. Димов и С. Ковачева продължава с разпити на свидетели

Делото в Софийския градски съд срещу бившия министър на околната среда и водите Нено Димов и бившия временен кмет на Перник Севделина Ковачева продължава с разпит на свидетели, като досега са разпитани само част от тях.

Двамата бяха обвинени в умишлена безстопанственост във връзка с водната криза в Перник от 2019 година. Обвинението твърди, че Димов е дал приоритет за ползването на вода за промишлени нужди, въпреки че е знаел, че водата в язовир „Студена“ намалява. Специализираната прокуратура внесе делото в съда през юли 2021 година. След закриването на специализираното правосъдие, делото продължи в Софийския градски съд през 2022 г.

Изпълняващият длъжността кмет на Перник по време на водната криза е обвинена за това, че не е положила изискуемата от закона грижа за своевременно въвеждане на режим на водоподаване в община Перник. В кметството е била налична информация, че водният ресурс на яз. „Студена“ е силно занижен.

През април 2020 г. Нено Димов излезе от ареста. Той беше задържан на 9 януари същата година. По разследването прокуратурата е разпитала 156-ма свидетели и е изготвена деветорна техническа експертиза. Събрани са над 40 000 страници доказателства.

Днес по време на процеса трябва да бъдат разпитани няколко свидетели, като остават още десетки. Първи беше Николай Николов, който по онова време е бил служител в басейнова дирекция. Той разказа, че е бил с екип на проверки при яз. „Студена“, като са проверявани цифрите на водомерните устройства. Проверките ставали по график, изготвян от директора на дирекцията. На място на проверките са присъствали служители на язовира и след извършването им е изготвян констативен протокол, копие от който се дава на служител на язовира. Оригиналът се завежда в системата на басейнова дирекция и е отивал при директора за резолюция.

Друг от свидетелите беше Бойко Райчев, управител на фирма, предоставила разходомер за напорните водопроводи на язовира. Той разказа, че уреда с външни датчици не е можело да бъде монтиран по водопровода от водовземната кула, която стига към веца в подножието на стената на язовира. Причината била, че тръбата е много стара и от вътрешната страна е корозирала. Друг вид датчици не можело да се монтират заради невъзможността да се спре водата по тръбата. Поради това бил монтиран уред за измерване на водата в канала след веца, което било временно решение, докато върви ремонтът при водовземната кула, който така и не завършил. Впоследствие разходомерът бил свален през ноември 2019 година.

Източник: БТА