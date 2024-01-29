4-г. момче с комоцио, блъснато от шофьор при препаркиране в Перник

Четиригодишно момче е пострадало леко при пътнотранспортно произшествие в Перник. Инцидентът е станал на 27 януари около 15 ч. в района на кв. „Христо Смирненски“. Лек автомобил „Волво“, управляван от 25-годишен бургазлия блъснал 4-годишно момче, правейки място за паркиране на друг автомобил. Детето е прегледано в пернишката болница, където е установено, че има комоцио и е освободено за домашно лечение. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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