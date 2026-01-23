4 ДНИ СЛЕД КАТАСТРОФАТА: Химическата експертиза установи 2,92 промила алкохол в кръвта на директора на НП „Рила“, втората – за наркотици, ще се забави

Двете кръвни проби са дадени в МЦ ПУЛС, заяви за „Струма“ зам. шефката на РП – Кюстендил Радостина Стоянова

Алкохолната проба на директора на НП „Рила“ Красимир Андонов, който самокатастрофира с лекия си автомобил, е 2,92 промила. Това е показала химическата експертиза, извършена в лабораторията на ОД на МВР – Кюстендил относно концентрацията на алкохол. Новият резултат е по-голям, отколкото първоначално установения на дрегера, който беше 2,31 промила. Другата експертиза на кръвната проба – за наличието на наркотици, ще се забави, тъй като се изисква време. Това заяви в отговор на запитване на „Струма“ прокурор Радостина Стоянова, зам. ръководител и говорител на Районна прокуратура – Кюстендил.

„И двете кръвни проби са взети в Медицински център ПУЛС. След като стане готова химическата експертиза за наркотици, въз основа на доказателствата наблюдаващият прокурор ще прецени какво обвинение ще повдигне”, добави прокурор Стоянова.

Припомняме, че Красимир Андонов претърпя пътен инцидент в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сградата на гробищния парк, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил. Пробата за алкохол с дрегер бе отчела 2,31 промила. Той е тестван и за наркотици, като е дал положителен резултат за канабис. Андонов е оспорил пробата за наркотици и му е взета кръв за химична експертиза. Той е хоспитализиран в болница ПУЛС, тъй като е пострадал при инцидента. Поради медицински причини 48-годишният благоевградчанин не е задържан, съобщиха от прокуратурата. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Рила. Докато Красимир Андонов е в болнични, НП „Рила“ временно ще се ръководи от Маргарит Делин, който обичайно замества директора по време на отпуск.

Все още няма официална институционална реакция от страна на министъра на МОСВ в оставка Манол Генов по случая. След този инцидент професионалната кариера на Красимир Андонов в НП „Рила“ вероятно приключва. Той постъпва на служба в Националния парк още през 2002 г. и е заемал различни експертни длъжности, преди да стане директор. Става директор на най-големия национален парк в страната в началото на 2010 г. в първия кабинет на Бойко Борисов. През август 2013 г. е сменен от ръководния пост от Искра Михайлова, министър на околната среда и водите в кабинета „Орешарски“. След две години отново се върна в директорското място след спечелен конкурс. През 2022 г. с идването на власт на кабинета „Петков“ пак е свален, но след няколко месеца отново е назначен със заповед на министъра на МОСВ от 18 февруари 2023 г.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА