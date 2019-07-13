4 думи, които описват най-добре всяка зодия

то какви качества притежават зодиакалните знаци и кои 4 определения ги описват най-добре.
Овен – Приключенци, енергични, егоисти, избухливи
Телец – търпеливи, отговорни, съвестни, ревниви
Близнаци – адаптивни, пъргави, общителни, непостоянни
Рак – емоционални, влюбчиви, раздразнителни, докачливи
Лъв – щедри, креативни, наперени, лидери
Дева – скромни, срамежливи, организирани, дребнави
Везни – дипломатични, романтични, чаровни, нерешителни
Скорпион – интуитивни, лоялни, свръхемоционални, злопаметни
Стрелец – оптимисти, свободолюбиви, забавни, безотговорни
Козирог – амбициозни, предпазливи, работливи, песимисти
Водолей – искрени, независими, умни, перверзни
Риби – чувствителни, мили, идеалисти, потайни
Коментар с Facebook
loading...