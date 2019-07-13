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4 думи, които описват най-добре всяка зодия

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то какви качества притежават зодиакалните знаци и кои 4 определения ги описват най-добре.

Овен – Приключенци, енергични, егоисти, избухливи

Телец – търпеливи, отговорни, съвестни, ревниви

Близнаци – адаптивни, пъргави, общителни, непостоянни

Рак – емоционални, влюбчиви, раздразнителни, докачливи

Лъв – щедри, креативни, наперени, лидери

Дева – скромни, срамежливи, организирани, дребнави

Везни – дипломатични, романтични, чаровни, нерешителни

Скорпион – интуитивни, лоялни, свръхемоционални, злопаметни

Стрелец – оптимисти, свободолюбиви, забавни, безотговорни

Козирог – амбициозни, предпазливи, работливи, песимисти

Водолей – искрени, независими, умни, перверзни

Риби – чувствителни, мили, идеалисти, потайни

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