4 знака, чрез които Вселената „общува“ с вас

Кога бе последният път, в който видяхте странни числа, сънувахте нещо нетипично, но си го спомняте ярко? Вселената, знаем, че тя намира път към нас в различни ситуации. Получаваме закрила и предупреждения.

Вижте 4 знака, чрез които тя „общува“ с вас

Постоянно се чувствате изтощени около определени хора или места

Когато се задоволявате с по-малко от истинската си духовна цел, това ще се отрази на енергията ви. Ако установите, че човек, среда или ситуация постоянно ви карат да се чувствате изтощени, уморени, нефокусирани или объркани, това вероятно означава, че личността или мястото имат токсична енергия.

Вашата тревожност или склонност към прекалено мислене може да не е случайна. Може би вселената, чрез интуицията ви, се опитва да ви отведе от това, което изчерпва енергията ви.

Сънят ви е нарушен

Сънувате ли кошмари? Чувствате ли се неспокойни, мъчите ли се да заспите? Събуждате ли се внезапно по едно и също време всяка нощ? Нарушеният сън често е силен индикатор, че подсъзнанието ви реагира на случващото се в будния ви живот. Вселената често изпраща знаци чрез вашето състояние на сън, така че обърнете внимание на интензивните си, символични или абстрактни сънища, както и на всички нарушени модели на сън.

Виждате знаци и символи

Ако често виждате повтарящи се ангелски числа като 222 или 333, 15:15, 11:11, 22:22, намирате монети, пера, то Вселената ви дава знаци, послания. Това може да е предупреждение да сте по-предпазливи или да балансирате вътрешния си мир, ако се намирате в сложна ситуация, защото пътят ви ще се проясни.

Усещате с тялото си

Дори когато всичко изглежда наред на пръв поглед, вашата интуиция може да ви предупреждава, че нещо не е наред. Сякаш нещо „ви стяга“ в стомаха. Когато вселената ви дава „зов за събуждане“, може да усетите, че нещо не е наред. Емоционално безпокойство, дискомфорт или тревоги… Разбира се, важно е да не се настройвате и да не си внушавате излишно, че постоянно има за какво да сте тревожни.