4 зодии, които винаги озаряват стаята с присъствието си

За тези зодии се казва, че са слънчеви, лъчезарни, магнетични, позитивни, жизнерадостни, мили и обаятелни. Те озаряват всяко пространство, в което влязат. Хубавата им енергия е заразителна и печели всички. Ето кои са те, според „Parade“.

Стрелец

Управлява ги Юпитер, планетата на оптимизма. И може да усетите това, веднага щом сте около тях. Присъствието им действа освежаващо, все едно поемате глътка въздух сред красивата природа. Стрелците са забавни, постоянно се шегуват и разказват смешни истории. Намонят ви да не приемате всичко толкова сериозно. Весели и положителни са. Когато нещата се развият лошо, тези зодии намират хубавата страна и я показват на всички. Мотивират ви. Приключенци са, разсмиват ви, знаят как да се веселят и да върнат усмивката ви след тежък ден.

Лъв

Лъвовете просто излъчват топлина. Като Слънцето, което ги управлява. Те оставят блясък върху всичко, до което се докоснат. И когато влязат в стаята, с тях влизат и слънчеви лъчи. Атмосферата става по-лека, приятна и весела. Тези зодии са позитивни, уверени, лидери. Знаят как да накарат околните да се чувстват специални и разбрани. Лъвовете са харизматични, привличат вниманието, обаятелни. Щедри са, ще ви правят комплименти, ще ви мотивират и разсмеят. Присъствието им повдига духа и енергията на всички. Просто вдъхновяват.

Везни

Тези зодии притежават нежна и грациозна енергия. Те внасят спокойствие и лекота във всяко помощение. Управлявани са от Венера, планетата на красотата и любовта. Така че – излъчват чар, хармония и веднага пленяват. Сладкодумни и положителни са. Просто знаят как да създадат баланс в отношенията, да проявят разбиране към всеки, да успокояват, да не съдят, да знаят как да накарат всеки да се чувства обичан и ценен. Добри са, романтици и правят страхотни жестове.

Риби

Рибите са познати със своята доброта и съчувствието си. Това кара другите да се чувстват страхотно около тях. Тези водни зодии имат силна интуиция и веднага усещат, ако някой е разстроен, наранен, притеснен. И просто знаят как да върнат усмивката на лицето ви. Мили са, нежни, не са егоисти, състрадателни са, чувствителни. Ще направят всичко, за да ви помогнат. И ще ви наомнят, че още съществуват добри и почтени хора. Излъчват топлина, проявяват разбиране. Имат богато въображение, лесно могат да ви удивят и да ви разсмеят. Времето, прекарано с тях, презарежда батериите ви.