4 зодии, които не искате да ви бъдат врагове

В общуването си с нови хора, без значение дали става въпрос за работа, хоби, любов, все по-често чуваме или задаваме въпроса „Ти коя зодия си?“. Имаме си любими зодиакални знаци и такива, към които не сме добре настроени. Въпреки че родените под определен зодиакален знак се различават като личности, все пак имат и някои общи черти, характерни за съответния знак, пише az-jenata.bg. Все по-трудно изграждаме лоялни приятелства, докато винаги има някой, който не бихме искали да ни е враг.

Вижте 4 зодии, с които е добре да внимавате.

Овен

Овенът, дори към свои приятели може да покаже тъмната си страна, ако нещо го подразни в отношението им към него. Този зодиакален знак се управлява от Марс и „излъчва“ огнената енергия на своя планетарен управител. Родените под знака на зодията са решителни и страстни. Те силно вярват, че могат да победят дори най-силните противници. Въпреки това, тяхната увереност може да се превърне в арогантност и егоизъм.

Преговорите с тях могат да бъдат трудна битка, тъй като те отказват да отстъпят. Мислете за Овена, като за знак, който е устремен, своенравен и нежелаещ да позволи на никого да го командва, променя.

Скорпион

Скорпионът, друг знак от зодиака, който е под влиянието на Марс. Въпреки че може да изглежда спокоен и сдържан, той крие интензивни емоции в себе си.

Когато провокирате представител на тази зодия, то той може да бъде безмилостен в стремежа си към отмъщение. Трудно допуска хора до себе си, трудно се доверява и създава приятелства.

Ако сметне, че вие сте му препятствие, то той ще намери начин да ви премахне от живота си. Скорпионите трудно прощават обида, особено в любовта. Склонни са и за най-малкото да ви отмъстят, ако сте ги накарали да се почувстват неприятно.

Козирог

Той може да бъде също голям враг за вас. Козирозите са известни със своя критичен характер и стремеж да правят нещата както трябва. Те се адаптират добре към различни ситуации и се изправят пред предизвикателствата с решителност. Ако някой действа срещу тях, те не прощават лесно, нито пък забравят.

Пресичането на пътища с Козирог по негативен начин може да доведе до екстремни последици. Представете си Козирозите като Ханибал Лектър от „Мълчанието на агнетата“. Той поддържа спокойна външност, но таи дълбоко вкоренено желание за възмездие.

Водолей

Водолеите също могат да се превърнат във ваши неприятели. Управлявани от Сатурн, представителите на зодията са организирани и прецизни в подхода си към живота. Но хората около тях се влияят от педантичността им.

Онези, които се намесват в работата им, опитват се да покажат повече от себе си или провокират вражда, се оказват изправени пред безмилостната им решителност да си отмъстят. Водолеят може да е точен, но никога, дори и с добри намерения, не се опитвайте да пресечете пътя му.





