4 зодии, които няма да ви признаят, че ви харесват

Скорпион

Те са много страстни зодии, обичат силно, верни и лоялни са, когато са във връзка. Но не стигат лесно до този етап. Макар невинаги да го показват, те са много чувствителни, емоциите им са бурни, лесно раними са. А и са мистериозни, потайни по природа. Затова – не им е лесно да споделят чувствата си. Крият, че харесват някого, за да предпазят себе си. Не искат силните емоции да ги завладеят или да останат пренебрегнати. Остават мистериозни и не могат да споделят какво изпитват.

Козирог

Тези зодии определено може тайно да ви харесват доста и да мечтаят за вас, но вие дори да не подозирате за това. Те са сериозни, практични, работливи. Не оставят на чувствата и емоциите да ги владеят, опитват да пренебрегнат симпатиите си, потапят се в работа. Не искат да губят време или да се изложат. И така всичко отминава. Дори много да ви харесват, може да ви разкрият чувствата си чак след като направят подробен план как това да стане и как да ви спечелят.

Дева

Други зодии, които са доста сериозни, работливи, практични. Девите анализират всичко подробно, обръщат внимание и на най-малкия детайл, перфекционисти са и критични към себе си. Страх ги е да признаят чувствата си, защото след многото анализи са предвидили какво може да се обърка и не искат да бъдат наранени или засрамени. Много добре умеят да крият своите чувства и емоции. Изглеждат студени и безразлични, дори много да ви харесват. Прекалено много обмислят нещата и все се критикуват.

Риби

И при тях ситуацията е леко странна. Тези зодии са големи романтици, влюбчиви са, страстни, мечтаят за голямата любов от малки. Но почти никога не действат смело. Дори да копнеят за вас, ще си мълчат. Те са по-притеснителни. Освен това, отдават се именно на мечти, фантазии за тръпката си, в главата си измислят една истинска любовна приказка. Но са чувствителни и раними. Страх ги е да ви признаят чувствата си, защото може да останат наранени. И приказката да свърши, да се окаже, че няма да има щастлив край. А когато само си мечтаят, те са по-спокойни.