4 зодии, които са най-трудни за обичане

За тези зодии се казва, че са много трудни за обичане. Характерите им не се нравят на всеки, понякога направо са непоносими, някои пък са прекалено хладни и дистанцирани, сякаш не държат на чувствата и емоциите, трети са потайни и никой не ги опознава добре. Ето кои са те, според „Times Of India“.

Близнаци

За тях се казва, че имат 2 лица. Така е – Близнаците са непредвидими, често менят мненията си, трудно е да ги опознаете истински, емоциите при тях са истинска вихрушка. В един момент за много влюбени, в друг момент им става скучно и търсят нова тръпка. За партньорът им е трудно да почувства стабилност, да разбере истинските им намерения и да е сигурен във връзката.

Скорпион

Тези зодии могат да бъдат изключително лоялни и предани партньори. Проблемът при тях е, че са изключително мистериозни и потайни. Почти не споделят, таят емоциите в себе си, пазят се, за да не бъдат наранени. Така никой не може да ги опознае добре, те не допускат никого до себе си. Трудно е да се създаде връзка с тях, някой да събори стените им.

Водолей

Водолеите са изключително независими зодии. Изглежда така, сякаш са си самодостатъчни и не се нуждаят от никого. Почти не показват емоции и чувства, което може да нарани и ядоса партньора им. Тези зодии ценят свободата си и често са дистанцирани. Половинката им не се чувства оценена. Освен това, Водолеите са новатори и мислят доста различно.

Козирог

Тези земни зодии са стабилни, отговорни и сериозни – все качества на добрите партньори. Но освен това, те са доста амбициозни, работливи, решени да успеят. В повечето случаи поставят ученето и кариерата на първо място, пренебрегват любовта, емоциите и партньора. Изглеждат хладни, дистанцирани и незаинтересовани.





