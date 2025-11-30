4 зодии, които често мързелуват

Всеки трябва да си почива, а и няма човек, който поне понякога да не обича да си помързелува – да релаксира на дивана с хубав филм и вкусна храна. Но някои зодии перфектно са усвоили изкуството на мързела. И се отдават често на него. Вижте кои са те, според „Times Of India“.

Телец

Телците от малки обичат комфорта, уюта, храната, домошари са. Те са организирани, работливи, сериозни в службата, отговорни са. Но ако ги помолите да се отдалечат от комфортното легло или дивана, трябва да има добра причина за това. Ценят комфорта си и обожават да релаксират с храна пред телевизора.

Риби

Много мили и емоционални зодии. Те просто са мечтателите на зодиака. Постоянно си фантазират нещо, живеят в свят на мечтите, отдават се на въображението си през деня. И така забравят за задълженията си. Не им пука за срокове, отговорностите вкъщи и т.н. Обичат да си дремват, да лежат и да мечтаят.

Рак

Едни водни зодии, които са най-щастливи в черупката си. Домошари са, обичат да са вкъщи, да са в леглото с лакомства, любимия сериал или книга. Грижовни са, отдадени, ще направят всичко за любимите си хора. Но не и в мързелива неделя. В някои дни просто искат да се отпуснат и да забравят за света навън.

Везни

Интересното при тези зодии е, че те са социални, активни умствено. Обичат да водят разговори, да посещават различни събития, да стимулират ума си. Но ако трябва да действат? Колебаят се и се отказват. Трудно вземат решения, все отлагат, забравят за сроковете. Така изглеждат нерешителни, мързеливи. Държат на релакса и спокойствието.