4 зодии, с които е трудно да създадеш връзка

Все по-често при ново запознанство биваме питани или питаме отсрещната страна „Коя зодия си?“. Всеки зодиакален знак има модел във взаимоотношенията и астрологията показва, че повече от съвместимостта влияе върху това как тези хора обичат друг човек и какво ги кара да си тръгнат.

Вижте кои са едни от най-неподходящите зодиакални знаци за любовна връзка и защо.

Зодия Овен

За Овните техните романтични връзки приключват, преди дори да започнат, защото Овенът не се отнася към тях внимателно. Овните правят планове и никога не включват партньора си, но след това са изненадани, когато партньорът им се изправи срещу тях за това.

Представителите на зодията не изглеждат така, сякаш са инвестирали в дългосрочна връзка. Твърде много са фокусирани върху собствения си комфорт, рядко биха променили нещо в живота си в името на любовта.

Зодия Рак

Ракът е грижовен, но и обсебващ. Като воден знак, той владее тънкото изкуство на манипулацията и когато иска да постигне нещо, винаги я използва, дори в любовта. Понякога вижда потенциал във връзка, който невинаги е реален. Ако партньорът е честен от самото начало, че не иска нищо сериозно, Ракът смята, че може да промени мнението на този човек.

Той никога не приема поражение и дори и вината да е в него, особено трудно би поднесъл извинението си. Също като Скорпиона е склонен да флиртува извън връзката.

Зодия Скорпион

Скорпионът е лош партньор във връзките или поне в повечето случаи. Това се дължи на факта, че представителите на зодията, особено господата са склонни бързо да развият интензивни чувства. Бързо биват привлечени, но и бързо разлюбват.

Ако за Скорпиона има недостиг на привличане, то той бързо се оттегля от взаимоотношенията или е склонен да търси липсващото му извън връзката. Когато липсват достатъчно емоции и интерес, вече се е наситил на партньорката си физически, трудно би могъл да създаде устойчива любовна връзка.

Зодия Козирог

За родените под този зодиакален знак е важно те да командват и да задават тона на взаимоотношенията. Козирозите са трудни за любов, тъй като често поставят служебните си задължения пред всичко останало, което означава, че имат малко време за партньора си. Те са твърде заети за връзка. Освен това, трудно са готови на компромиси, често налагат мнението си, понякога дори са твърде егоистични.





