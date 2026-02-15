4 коли изгоряха в автокъщата на бизнесмена Ал. Гълъбов край Антените

ОД на МВР – Кюстендил разследва пожара, версията умишлен палеж не е изключена

Четири автомобила изгоряха при пожар в автокъща, разположена в района на Антените, преди кръговото кръстовище, свързващо Благоевград, АМ „Струма” и село Бараково. Инцидентът е станал в събота след полунощ в автокъщата, собственост на бинесмена Александър Гълъбов. Огънят е възникнал внезапно, бързо се разраснал и обхванал четири автомобила. Пламъците са загасени от екип на пожарната, но колите са изгорели напълно. По случая е образувано досъдебно производство в ОД на МВР – Кюстендил, тъй като автокъщата е на територията на община Кочериново. На местопроизшествието са извършени огледи, иззети са записи от камери в района и активно се работи за установяване причините за пожара. Версията умишлен палеж не е изключена. Разследването продължава.

Както „Струма” писа, Александър Гълъбов стартира през 2020 г. проекта за автокъща в землището на с. Бараково, срещу КПП – Антените. Фирмата му „Г Алекс 2014” ЕООД има одобрено разрешение за строеж и на картинг пистата, влязло в сила през 2017 г. Строежът тогава обаче спира, тъй като по време на изкопните работи се оказва, че има пропадане на земните пластове и теренът има нужда от укрепване. В края на мандата на бившия кмет на Кочериново Иван Минков е лансирана идеята за изграждане на мотописта в местността Ридо върху терен от 19 687 кв.м. РИОСВ – Благоевград обаче прецени, че трябва да се извърши екооценка. Екоинспекцията изиска доклад за вида и количеството на изпусканите газове в атмосферата, както и оценка на очакваните нива на шум по време на мотокроса, тъй като теренът е на 150 м от къщите. РИОСВ изиска също така и конкретни мерки за намаляване и прекратяване на неблагоприятните последствия при експлоатацията на мотопистата, както и доказателства, че не съществува риск за здравето на хората.

