4 коли се удариха във верижна катастрофа на Предела

Тежка верижна катастрофа затруднява движението в прохода Предела по пътя от Симитли за Банско. По данни на полицията ударили са се четири автомобила. За щастие няма тежко ранени, но са нанесени сериозни материални щети по

колите. Движението не е спирано, но е затруднено и се извършва бавно, като на място има полицейски екипи. Засега се

смята, че причината за катастрофата е мокрия асфалтов път заради проливния дъжд, който вали в района. „24 часа“