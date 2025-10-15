4 лъжи, които всяка жена е казвала в леглото

Да започнем с това, че, независимо дали говорим за сексуални, романтични или дори просто служебни отношения, да се лъже не е хубаво, нито продуктивно.

Освен това и не е честно и справедливо към другия човек.

И все пак… Много проучвания, психолози и сексуални експерти твърдят, че всяка жена признава, че е казвала някоя друга лъжа в леглото. Причините за това могат да бъдат различни и винаги са благородни – искаме да окуражим мъжа, стремим се да се представим в по-добра светлина или просто предпочитаме да преминем към друго занимание в момента.

А колкото до самите лъжи, днес подбрахме 4 от тях, които почти всяка жена трябва да признае, че някога е казвала в леглото.

„Свършвам“

Може да не ви се вярва, но почти всяка жена признава, че поне веднъж е симулирала оргазъм. Нали знаете, не, че не ни е било хубаво, но просто нещата понякога не се получават и избираме невинната лъжа пред това да разочароваме партньора си. Може би заради добрите им намерения по света има толкова много мъже, които са убедени, че винаги напълно са задоволявали жените, с които са били.

„Никога не съм правила това преди“

Тази лъжа най-често се използва с мъже, чиято мъжественост зависи от идеята, че жената, с която прави секс, е разкопчала колана на целомъдрието си в негова чест. Мъжете са завоеватели и дори да не си го признават, предпочитат жената да няма много опит в леглото (но все пак да е добра и да знае какво прави в леглото). Също толкова ефективни версии на женската лъжа включват: „Ти си първият човек, на когото съм позволила да ми направи това“, „Това е първата ми връзка за една нощ“ и „Обикновено не правя такива неща“.

„Еха! Толкова си надарен!“

Ето и една лъжа, стара колкото света. Все пак доброто самочувствие е в основата на вълнуващия секс и почти всяка жена признава, че понякога е правила този комплимент на партньора си без особено основание. В някои случаи обаче подобна реплика би звучала твърде абсурдно, затова е по-добре да внимаваме кого ласкаем с нея.

„С приятелките ми не говорим за секс“

Мъжете обичат да говорят за секс, но понякога се ужасяват при мисълта, че партньорките им може да обсъждат интимни подробности със своите приятелки. Е, ние може и да го правим, но не е нужно те да са наясно с това, нали?