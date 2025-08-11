4 напитки за добър сън

Безсънието е проблем, който засяга все повече хора в съвременното общество. Стресът, екраните преди лягане, нередовният режим и тревожността често пречат на тялото да се отпусне и да премине в състояние на покой. Но освен добрата хигиена на съня природата предлага и вкусни съюзници – напитки, които подпомагат релаксацията и улесняват заспиването. Ето пет от тях, които са не само приятни за консумация, но и доказано ефективни.

Чай от лайка

Чаят от лайка остава класика в борбата с безсънието. Той съдържа апигенин – антиоксидант, който се свързва с рецепторите в мозъка и насърчава сънливостта. Лайката има лек седативен ефект, който успокоява нервната система и подготвя тялото за сън. Чаша топъл чай от лайка преди лягане е ритуал, който мнозина ценят не само заради аромата, но и заради резултатите.

Бадемово мляко

То е растителна алтернатива, богата на магнезий и триптофан. Тези вещества подпомагат производството на серотонин и мелатонин – хормони, които регулират съня. Освен това бадемовото мляко е леко, не натоварва храносмилането и може да се комбинира с канела или мед за допълнителен вкус и ефект.

Сок от череши

Черешите – особено тръпчивите сортове, са естествен източник на мелатонин, а сокът им е богат на антиоксиданти и минерали като магнезий и калий. Проучвания показват, че редовната консумация на черешов сок може да удължи продължителността на съня и да подобри неговото качество.

Чай от валериана

Тази билка е използвана от векове за успокояване на нервната система. Валерианата действа като естествен седатив и е особено полезна при тревожност и нервно напрежение. Въпреки това тя трябва да се приема с внимание и по възможност след консултация с лекар, особено при съчетаване с други медикаменти.






