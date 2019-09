4 предимства на обедната дрямка

За хора, които нямат проблеми със съня се оказва, че редовните дремки също могат да имат положително въздействие върху здравето. Според специалиста по проблеми със съня Крис Уинтър, който е автор и на книгата „The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It“, ако спите пълноценно през нощта, то и обедните дремки ще ви се отразят добре. За хората, които страдат от проблеми със съня, имат хронично безсъние, дремките през деня не са добър вариант, тъй като могат да направят заспиването вечерта още по-трудно.

Според д-р Уинтър, ако имате възможност, дрямка от порядъка на 20 до 25 минути може да ви се отрази чудесно. Не бива да е по-дълга от 30 минути, тъй като се навлиза в етап на състоянието „сънна инерция“.

Ако е възможно, когато лягате да дремнете, е добре да го правите по едно и също време, за да може мозъкът ви да свикне кога да очаква заспиването и събуждането.

Важно е да се отбележи, че дрямката не означава, че трябва да спите. Понякога е достатъчно просто да се отделите в тъмна стая, да изключите устройствата, да се събуете, да полежите в удобна позиция със затворени очи. Ако се отпуснете и успеете да заспите, чудесно. Ако не успеете, пак е възможност да релаксирате приятно и да се заредите с нови сили.

Д-р Уинтър очертава и 4 здравословни ползи от обедната дрямка пред сайта livestrong. Ето кои са те.

1. Предпазва сърцето ви

Лека почивка през деня се отразява добре на сърцето ви. Според изследване между 3600 души, тези, които са отбелязали, че дремват 1-2 пъти в седмицата са по-малко изложени на риск от сърдечен удар в сравнение с хората, които не спят през деня за кратко.

2. Подсилва имунитета

Малко изследване, публикувано през март 2015 г. в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, представя интересни резултати, след като 11 здрави мъже, които са били ограничени да спят само 2 часа през нощта, на другия ден са имали възможност или да дремнат за 30 минути сутринта и следобеда, или да пропуснат съня. Изследователите откриват, че отлагането на съня задейства определени биомаркери, свързани със стреса и имунната функция, докато дремките помагат да се възстановят тези нива до нормалните. Изводът от въпросното изследване е, че редовните дремки имат възможност да укрепват и стимулират имунната система.

3. Избистря съзнанието

Изследване от февруари 2019 г., публикувано в Journal of Sleep Research открива, че дрямката след нова задача помага на мозъка да интерпретира информацията по-добре.

4. Подсилва паметта

Друго изследване от януари 2019-а, публикувано в Sleep, изследва млади хора, които са изучавали образователен материал и преди да продължат да учат, дремнали за един час. Дрямката подсилила паметта и подобрила процеса на запаметяване на последващата нова информация.

