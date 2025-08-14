5 неща, които не трябва да почиствате с кухненска хартия

Кухненската хартия е популярна заради удобството си при почистване на замърсявания, абсорбционната си способност и универсалността си. Въпреки това, тя не е евтин инструмент за еднократна употреба, произвежда много отпадъци и не е най-добрият избор за почистване на всякакви повърхности. Изработена от дървесна маса, влакната могат да надраскат деликатни повърхности и да оставят влакна. Ето пет неща, които не трябва да почиствате с хартиена кърпа.

Електронни екрани

Кухненската хартия оставя влакна и микроскопични драскотини по електронните екрани на телевизори, лаптопи и мобилни телефони. При многократна употреба може да се образуват трайни следи по екрана.

Какво да използвате вместо това: Най-подходящата кърпа за почистване на екрани е такава от микрофибър, специално предназначена за електроника. Кърпата трябва да е чиста и може да се използва сама или с безопасен почистващ препарат. При почистване не натискайте прекалено силно, тъй като това може да повреди компонентите в екрана.

Дървени повърхности

Ако някога сте опитвали да почистите дървени повърхности с хартиена кърпа, знаете, че това само разнася праха. Освен това, ако повърхността на дървото не е напълно гладка, ще останат парченца, заклещени в дървесните влакна.

Какво да използвате вместо това: Кърпички от микрофибър, ръкавици и четки за прах, които могат да се перат, привличат и задържат праховите частици. Дори тези уреди от пера улавят повече прах и алергени от хартиената кърпа.

Прозорци и огледала

Колко кухненска хартия ви е необходима, за да почистите прозорец отвътре и отвън? Ако използвате прекалено много, често остават влакна по прозореца след цялата ви упорита работа.

Какво да използвате вместо това: Когато почиствате прозорци и огледала, използвайте гумена стъклочистачка и кърпа от микрофибър. Ако има само няколко петна, може дори да не ви е необходим препарат за прозорци и да ги избършете само със суха кърпа от микрофибър.

Очила

Независимо дали почиствате очила с диоптри, слънчеви очила или защитни очила, използването на хартиена кърпа не е добър избор. Ще останат малки драскотини и влакна по лещите.

Какво да използвате вместо това: Започнете с изплакване на очилата в хладка вода и използвайте малко количество мек препарат за миене на съдове и върховете на пръстите си, за да почистите лещите и рамката. Изплакнете обилно с вода и използвайте чиста, суха кърпа от микрофибър, за да изсушите всички части на очилата.

Кожа

Ако кожените ви обувки са покрити с кал, можете да избършете калта с влажна хартиена салфетка или да попиете малко мазнина от пица, която е паднала върху кожената ви мека мебел. Но след като приключите с бързото почистване, използвайте кърпа за почистване, която няма да надраска или изсуши кожата.

Какво да използвате вместо това: Използвайте микрофибърна или мека памучна кърпа, за да почистите праха и мръсотията с препарат за кожа, а след това втора мека кърпа, за да подхранвате и полирате кожата, докато лъсне.





