4-те зодии, които могат да ви съблазнят само с поглед

Ако търсите лудата химия, която Бритни Сноу и Малин Акерман имаха в сериала на Netflix „The Hunting Wives“, това са четирите зодиакални знака, с които трябва да опитате да излезете на среща, но не се учудвайте, ако други хора се редят на опашка за същата възможност.

Скорпион

Никой не разбира по-добре максимата „по-малко е повече“ от Скорпиона. Те ще използват погледа си, за да ви привлекат, като почти ви задават въпрос с поглед, но игриво отказват да кажат нещо на глас и изискват от вас да говорите първи, за да задоволят и наситят нарастващото ви любопитство. Това е странна игра на власт, в която вие със сигурност сте тяхната плячка, но те успяват да ви накарат да се почувствате като преследвач.

Скорпионите искат да ви опият с тръпката на преследването и именно тази покана да откриете страна от себе си, за която дори не сте подозирали, че имате, е толкова вълнуваща и съблазнителна. Те знаят, че истинската тайна на тяхната загадъчна привлекателност не е желанието да разберат кои са те, а на какво вие сте способни. Това е заешка дупка, в която ще молите да паднете отново и отново.

Дева

Веднъж щом Девата ви хвърли укорителния или пренебрежителен поглед, всичко е свършено и сте загубени. Защото ако наистина бяха толкова отблъснати от вас, колкото се опитват да изглеждат, дори не биха ви погледнали. Именно това напрежение между привличане и антагонизъм ги прави толкова неустоими. Тяхното предизвикателство ви вкарва в техните умствени игри, защото нямате друг избор, освен да отвърнете.

Разбира се, нещата ще ескалират, докато най-накрая достигнат преломния момент и фарсът на съперничеството ще се разтвори в съблазнителната игра, която е лежала под повърхността през цялото време. Защото Девите познават тънката граница между любовта и омразата и уникалното удоволствие, което може да донесе колебанието между двете. Това е перфектната доза сладко и солено, която ще ви направи зависими, преди да успеете да мигнете.

Риби

Ако Риба ви погледне, ще се почувствате като единственият човек в стаята, а лазерният лъч току-що е изпарил душата ви. Защото Рибите винаги са с главата в книга, мислите им са в облаците, а умът им е навсякъде, освен в реалността, в която се намира тялото им. Само най-неконтролируемата, съдбовна химия може да ги върне в стаята с вас, а когато това се случи, ще бъдете повалени от интензивността.

Тихият им поглед е толкова честен, толкова прозрачен, че ще разкрие най-силните ви защити и ще ви накара да се почувствате по-уязвими, отколкото някога сте били в целия си живот. Защото Рибите не гледат облеклото ви или начина, по който пада косата ви. Те броят всяка луничка, всяко издишване, забелязват всяко неловко преместване на тежестта от единия крак на другия и четат цялата ви история в езика на тялото ви. Те ще ви разгадаят напълно, още преди да научат името ви.

Лъв

Очният контакт с Лъв е като усещането на нежни слънчеви лъчи, които топлят лицето ти в летен ден. Ще се почувстваш защитен, утешен, дори благословен от техния благосклонен и приветлив поглед. Ще разбереш колко всички желаят вниманието им и дори най-малкото признание от тях ще ти се стори като печалба от лотарията. Ще се пристрастиш към търсенето на начини да привлечеш вниманието им, а специалното отношение ще издигне егото ти до невиждани висоти.

Защото когато погледите ви се срещнат, ще се почувствате като че ли сте посветени в тайна, за която никой друг в стаята не знае, като че ли социалните им маниери са само фасада и вие сте единственият, който може да види истинската им същност под невероятно убедителната маска. Без да каже нито дума, Лъвът ще ви посвети в най-голямата вътрешна шега, която е играл с всички освен вас. Когато те погледне, ще се почувстваш толкова емоционален и изразителен, сякаш ти е позволил да прочетеш дневника му с един поглед.





