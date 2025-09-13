4 фрази, които ще убият връзката ви

Американският психолог Марк Травърс посочи четири фрази, които трябва да се избягват във връзките.

„Понякога може да нямаме подходящото настроение или сили да дадем на партньора си подкрепата, от която се нуждае. Може да се дистанцираме, да се изолираме или дори да се разгневим.

Това емоционално откъсване често се проявява в начина, по който отговаряме на молбите на партньора си за внимание и помощ“, отбеляза той в статията си за Forbes.

Той цитира проучване от 2014 г., публикувано в Journal of Social and Personal Relationships, като пример.

Учените са установили, че хората, които имат по-подкрепящи връзки, имат по-добро психично здраве, по-високи нива на удовлетвореност от живота и по-ниски нива на заболеваемост и смъртност.

След това психологът посочи четири фрази, които могат да отблъснат партньора ви, дори и да не го искате, и примери за това как да ги преформулирате, за да поддържате интимност.

Ето кои са четирите фрази, които ще убият връзката ви:

„Животът е такъв!“

Тази фраза може неволно да обезцени чувствата на някой друг. Въпреки че има много неща, които не можем да контролираме, вашият партньор вероятно търси подкрепа от вас, за да му помогнете да се чувства чут и разбран.

Проучване от 2015 г. в Journal of Family Psychotherapy установи, че двойките разрешават конфликтите по-ефективно, когато предварително се подготвят за емоционална ангажираност, като изразяват разбиране и емпатия.

Вместо да давате „урок за реалността“, просто бъдете там. Кажете нещо от рода на: „Тук съм, ако искате да поговорим“ или „Искате ли просто да ви изслушам или има друг начин да ви подкрепя?“

„Не знам какво искаш да кажеш“

Това често се казва, когато се чувствате притиснати в ъгъла, особено ако партньорът ви изразява недоволство. Но това звучи студено и безразлично и също така прехвърля отговорността за решаване на проблема върху него.

Вместо това опитайте: „Не съм сигурен как да отговоря, но искам да разбера как се чувствате“ или „Трябва ми известно време да помисля за това, което току-що казахте, нека продължим по-късно.“

„Това е твой проблем, не мой“

Понякога си мислим, че просто поставяме граници, но в действителност тази фраза може да отчужди партньора ни и да го накара да се чувства сам. Важно е да правим разлика между защитата на личните ресурси и изграждането на стена, която напълно изключва другия човек от емоционалния ви живот.

Връзките се градят на подкрепа, а не на разделяне. Вместо да се дистанцирате, кажете: „Виждам, че това те притеснява. Как мога да помогна?“ или „Нека го разрешим заедно.“

„Няма значение“

Това, което може да е малко нещо за вас, може да е голямо за вашия партньор. Да кажете „Няма значение“ звучи обезценяващо. За да бъдете подкрепящ партньор, трябва да сте любопитни за вътрешния свят на другия човек и да разбирате, че неговите преживявания и възприятия може да са различни от вашите.

Заменете го с: „Виждам, че това те е наранило. Можеш ли да ми кажеш точно как се чувстваш?“ или „Разкажи ми повече за това, което се е случило – искам да разбера.“

За финал!

„Основното нещо, от което се нуждае вашият партньор, е да знае, че сте до него, да не го съдите





