40-годишен мъж от Петрич е осъден на 12-години за изнасилване на непълнолетна

Благоевградският окръжен съд призна за виновен 40-годишен мъж от град Петрич в това, че на 17.12.2023 г. около 02:00 часа в къща, в гр.Петрич, се е съвкупил с лице от женски пол, ненавършило 14 годишна възраст – низходящата му сродница /дъщеря/, като деянието е извършено чрез употреба на сила и заплашване.

Наказанието, което съдът му определи е 12 години „лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – София в 15– дневен срок.