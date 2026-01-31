40 г. на сцена отбелязва Славеят на граовската песен от Дивотино Сорина Богомилова

Обичаната и изключително талантлива граовска народна певица Сорина Богомилова отбелязва 40 години на сцена като певица и солист на Националния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”. Обиколила е света многократно, качвайки се на сцени, за да изпее българската красива народна музика, на която хората от цял свят се възхищават.

Родената и израснала в пернишкото с. Дивотино Сорина от дете танцува и пее в родното си място. Към момента тя преподава на много деца от цяла България. Танцувала е народни танци 10 години, като хореографи са нейните вуйчовци Петър Янакиев – бивш танцьор в ансамбъл „Пирин”, и Манол Христов – ръководител на Фолклорен танцов ансамбъл на село Дивотино.

„Като солист на оркестъра на БНР съм записала над 70 автентични песни от моето село, граовски песни, марковски и сватовски бавни“, споделя тя. По думите и бавните песни са едни от най- трудните за изпълнение с така нареченото „тресене”.

По покана на музиканта и композитор Николай Иванов Богомилова е записала много музика за документални и игрални български и чужди филми. Новият й клип е създаден от нейния прекрасен екип ФТФ „Асти денс” с хореограф Николай Бояджиев.