40 дни след поражението с 0:3 под Хисарлъка „Славата“ си върна на кюстендилци за купата

Точно 40 дни след шампионатното поражение с 0:3 под Хисарлъка „Струмска слава“ си върна на кюстендилци с 1:0 в междуобластния сблъсък за купата на Аматьорската футболна лига. От злополучната визита на 17 септември досега радомирци наредиха 4 победи и 2 хикса и са в играта за промоция с 30 т., докато сините забравиха вкуса на победата и с поредицата от 5 загуби и едно равенство се смъкнаха на 7-та позиция с 19 т. Ремонтът на официалния стадион „Осогово“ прати турнирния двубой на „Странджата“, където двата отбора излязоха със смесени състави от резерви и юноши с очевидна насоченост към предстоящия в събота кръг в ЮЗ Трета лига, в който „Славата“ приема опашкаря „Пирин“ /ГД/, а кюстендилци посрещат силно играещия дубъл на „Славия“.

В равностойното първо полувреме опасностите за вратарите се ограничиха до няколко неточни удара. Втората част започна с две спасявания на стража на гостите Йордан Димитров при изстрели на Александър Александров-Аци и Стилян Николов, преди да се стигне до попадението на Денислав Мицаков. Влезлият на смяна поливалентен играч се възползва от зле изчистена топка от защитата след корнер на Дейвид Джоров и с клинично премерен шут от границата на наказателното поле простреля Кристиян Дончев. Най-чистото положение за удвояване на резултата се откри пред Виктор Стойков, който не успя да засече в опразнената мрежа паса успоредно на голлинията на започналия от пейката титулярен капитан Александър Аспарухов. Домакинският щурм на отчаянието в края се изрази в хаотични центрирания в пеналта, които не донесоха реална заплаха за Й. Димитров и бранителите през него.

Г. Марянов /с №13/ сложи капитанската лента в отсъствието на титулярния капитан на „Славата“ Ал. Аспарухов Победата на гостите донесе влезлия от пейката Д. Мицаков /с №20/ Феърплей на „Странджата“

След поредната издънка на „Кюстендил“ в социалните мрежи се разгоря полемика по повод публикуван коментар, в който се отправят остри критики срещу играещия треньор Даниел Младенов и играещия спортен директор Димитър Илиев, макар имената им да са само с инициали. „Докога ще се мълчи, така наречените спасители на футбола в любимия ни град Кюстендил (д.м) и (д.и) не стават, а заплатите им са за отбор в тройката на Б група. Спешни мерки трябват, господа ръководители на футбола в Кюстендил“, написа Мирослав Александров, с което предизвика ответна реакция. „Ако беше само фен – да разбера… Но в момента с вашите действия вредите само на сина ви. Баща с болни амбиции е изключително голям проблем, не на друг, най вече на семейството си… Баща на спортист няма работа в социалните мрежи“, контрира съименник на президента на БФС Георги Иванов.

„КЮСТЕНДИЛ“: Дончев, Бачовски, Стойнев, Адемов, Грахльов, Цв. Стоичков, Папански, Стоименов, Методиев, Въжаров, Н. Николов.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Осман, Мариянов, Митов, Стойков (Митков), Арахангелов, М. Войнов, Джоров (Ем. Петров), Л. Тодоров (Мицаков), Г. Янев (Начев), Ч. Христов (Аспарухов).

ТОНИ КИРИЛОВ