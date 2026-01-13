40 перничани забъркани в скандала „Театрална афера“ за злоупотреби в българската култура, осем души с обвинения за участие в престъпна група и пране на пари

От прокуратурата посочват, че на част от обвиняемите ще се търси отговорност и за длъжностно присвояване

Разследването на огромния скандал в театрите в Смолян и Разград за фиктивни назначения на служители е приключило в активната си фаза по събиране на доказателства. До момента са повдигнати обвинения на осем лица, а в началото на разследването бяха петима.

„Обвиненията са за участие в престъпна група, длъжностно присвояване и пране на пари. Предстои приключване на разследването. На защитата на обвиняемите и представителите на ощетените страни ще бъдат предявени материалите по разследването“, съобщиха от Окръжна прокуратура – Пловдив, цитирани от trafficnews.bg.

Директорът на Смолянския театър Румен Бечев /вляво/ и диригентът Левон Манукян



Припомняме, че огромната „Театрална афера“, която буквално взриви културния сектор, избухна в края на септември 2024 г., когато бе задържан диригентът и директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център – Разград Левон Манукян.

Тогава от Окръжната прокуратура и от Икономическа полиция съобщиха, че става дума за мащабна афера, чрез която от фонд „Работна заплата“ към Министерството на културата са източени милиони левове. Разследващите съобщиха, че скандалната схема е действала и в Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“.

Далаверата започна да се разплита, след като при полицейска акция на бензиностанция на АМ „Тракия” бе задържан каскадьорът Атанас Георгиев с близо 150 хиляди лева, 17 банкови карти и списък с 60 лица. Въпросните хора от списъка, 40 от които родом от Перник, са били фиктивно назначени в театъра в Разград. Това съобщи наблюдаващият прокурор Галин Гавраилов на специална пресконференция тогава. Формално те са получавали възнаграждение, което обаче е отчитано пред каскадьора Атанас Георгиев. До акцията се стигна, след като двама от фиктивните служители – Павлов и Капсъзов, подали сигнал в полицията в Пловдив, уплашени, че са изхарчили парите, които трябва да върнат.

Софтуерният специалист Петко Писков /вляво/ и каскадьорът Атанас Георгиев



Така започна разплитането на един от най-големите скандали за злоупотреби в българската култура. Стигна се и до задържането на директора на Смолянския театър Румен Бечев, както и на IT специалиста и сочен за мозък на схемата Петко Писков. Оказа се, че и в Родопския театър има 50 фиктивни назначения на служители. Те са „взимали“ главозамайващи заплати между 6800 и 8000 лв., но е имало и такива, които са се „трудили“ за 21 000 лв. на месец. Оказа се, че има замесени в безпрецедентното точене на пари и в Министерство на културата. Дали поради невнимание, или с друга умисъл, служители са подписвали платежните на театрите през системата СЕБРА, макар че скокът на фонд „Работна заплата“ е бил фрапантен. Голяма част от служебните лица напуснаха доброволно или бяха отстранени от Министерство на културата.

В рамките на разследването с фиктивните назначения в двата театъра ви разказахме с поредица публикации и за друга мащабна схема за източване на театри. Този път в епицентъра бе Пазарджишкият театър. И в това разследване се появи името на софтуерния специалист Петко Писков. През схемата бе ощетено Министерство на културата с милиони и се облагодетелстваха частни продуценти.