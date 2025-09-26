400 000 лв. за техника за почистване и поддръжка заделя от бюджета община Радомир

Общинските съветници в Радомир на сесията днес разгледаха докладна относно трансформирането на част от целевата субсидия за капиталови разходи на общината за 2025 г. в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. Одобрените средства за 2025 г. по линия на целевата субсидия за капиталови разходи за община Радомир са в размер на 2 223 500 лв.

С решение на Общинския съвет бе приет разчетът за финансиране на капиталовите разходи на администрацията за тази година. В него са заделени средства за резерв в размер на 615 086 лв. за трансформация на целевата субсидия в дейността за ремонт и поддържане на уличната мрежа, съобщи БТА. В докладната се посочва още, че след направен оглед на състоянието на уличната инфраструктура са определени обектите, нуждаещи се от неотложни ремонти.

Техника за почистване и поддръжка на стойност около 400 000 лв. ще бъде закупена от община Радомир, гласуваха общинските съветници на заседанието вчера. Средствата са натрупани от отчисленията в общинския бюджет за обезвреждане на регионални отпадъци при регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за неопасни или инертни отпадъци.

Приета бе и информацията за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства на Европейския съюз и чужди средства на община Радомир за първото шестмесечие на тази година.

На заседанието беше гласувана докладна, която не беше включена в предварително публикувания дневен ред, а беше добавена допълнително за разглеждане. Документът касае поставянето на паметна плоча на фасадата на Народно читалище „Климент Охридски 1915“ в с. Долни Раковец. Инициативен комитет от местни жители има намерение да отбележи заслугите на дългогодишния кмет Аспарух Начев. Той е изпълнявал длъжността кмет на селото от 1965 г. до 1990 г. Поставянето на паметната плоча ще бъде осъществено от инициативния комитет.





