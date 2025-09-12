4030 лв. събра фен клубът на Левски в Петрич в помощ на Сл.  Трендафилов от с. Ключ

Фланелката на Боби Рупанов с автографи от всички сини играчи бе изтъргувана за 2000 лв., портрет на Ботев за 700 лв…

Продължават благотворителните търгове, организирани от фен клуба на сините „Blue Boys“ – Петрич, в помощ на Славчо Трендафилов от петричкото с. Ключ, който се бори с тежко заболяване. В 7-те наддавания дотук сините ултраси събраха точно 4030 лева и кампаниите им продължават. След като фланелката на петричката звезда на „Левски“ Боби Рупанов с автографи от всички сини играчи бе изтъргувана за 2000 лв., платени от Йордан Божилов, в търг №2 бе разигран колекционерски шал от двубоя „Левски“ -„Спортинг“ /Брага/, който отиде при Костадин Паловски броил 300 лв. за новата си придобивка.

Шалът от двубоя „Левски“ -„Спортинг“ /Брага/

Интервюто, дадено от Гунди преди почти 60 години



В третото наддаване „Blue Boys“ излязоха извън спортната ориентация на предлаганите артикули и разиграха портрет на националния герой Христо Ботев, нарисуван от асеновградчанката Евелина Ангелова и предоставен за каузата от съпруга й Радослав. Спечели го Кристиян Велинов, който нареди по благотворителната сметка 700 лв. Кристиян Христов пък спечели търг №4 и стана горд притежател на рамкирано архивно интервю на синята светиня Георги Аспарухов-Гунди през 1967 г. пред списание „Наша Родина“, отделяйки за униката 200 лв. от бюджета си. После дойде ред на 3 броя колекционерски шалове, създадени преди 1 година по случай 25-годишнината от създаването на организирания клуб на привържениците на „Левски“ в гр. Петрич.

Портретът на Хр. Ботев

Трите юбилейни шала на „Blue Boys“

П. Каранагелов с неговия волетов принос за каузата



Срещу 160 лв. техен притежател стана благодетел с никнейма Lucky Stryp. За 6-та благотворителна акция фланелка на „Етър“ с автографи от всички виолетови съотборници предостави петричанинът Петър Карангелов, понастоящем играч на великотърновските боляри. Наддаването с начална цена 100 лв. и със стъпка от 10 лв. спря на кота 160 лв. Виктор Тодоров. Следващият артикул, който сините петричани предложиха за разиграване на продължаващия в момента търг №8, бе фланелка на вратаря Светослав Вуцов от мача България – Испания, подписана от синята надежда под рамката и осигурена със съдействието на бившия страж и настоящ треньор Красимир Колев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





